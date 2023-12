BHG Retail Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die BHG Retail REIT hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung erhalten, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der Kurs liegt derzeit um +4,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt ebenfalls +4,17 Prozent, was zu einer gleichbleibenden Einschätzung auf Basis der vergangenen 200 Tage führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität über BHG Retail REIT durchschnittlich ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde über BHG Retail REIT neutral diskutiert, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen. Dies führte zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 0, was für 25 Tage eine Einschätzung als "Gut" ergibt, und insgesamt zu einem Rating "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der BHG Retail REIT.