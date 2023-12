BHG Retail Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für BHG Retail REIT, so zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 81,82 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass BHG Retail REIT überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen liegt bei 69,23, was bedeutet, dass BHG Retail REIT weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bei BHG Retail REIT. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für BHG Retail REIT eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht ist BHG Retail REIT derzeit -3,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -3,12 Prozent, was zu der Gesamteinstufung als "Neutral" führt.