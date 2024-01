BHG Group Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bhg liegt der RSI7 aktuell bei 74 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 42,01, was auf Neutralität schließen lässt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger überwiegend positiv eingestellt sind. Es gab in den letzten Tagen keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral eingestuft. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Bhg eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung wurde bei Bhg eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bhg verläuft bei 13,07 SEK, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 14 SEK, was einem Abstand von +7,12 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +11,91 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.