BHG Group Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Bhg-Aktie: der Wert beträgt derzeit 48. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, weshalb wir ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf 25-Tage-Basis ist die Bhg-Aktie ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 43,77). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 13,14 SEK für den Schlusskurs der Bhg-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,55 SEK (+3,12 Prozent Unterschied), weshalb eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (12,76 SEK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,19 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bhg-Aktie, und zwar ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Bhg-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Bhg hat sich jedoch in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Bhg wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bhg wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer Grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält die Bhg-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.