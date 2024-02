BHB Brauholding Bayern-Mitte Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Bhb BrauNeutraling Bayern-mitte auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75, dass die Aktie überkauft ist und ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Bhb BrauNeutraling Bayern-mitte weist ein KGV von 27,36 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 42,08. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und daher zu einer "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Bhb BrauNeutraling Bayern-mitte bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier zeigt sich eine Abweichung von -5,26 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von -4,91 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.