BGfing Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Bgsf-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,55 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine Abweichung von -3,87 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Bgsf wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bgsf ergab einen Wert von 91,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Bgsf-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.