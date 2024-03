BGfing Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "BGSF":

Die Bgsf-Aktie wird anhand verschiedener technischer Analysemethoden bewertet. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 9,74 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,15 USD liegt, was einer Abweichung von 4,21 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Bgsf-Aktie als "neutral" bewertet. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 10 USD zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch die Bgsf-Aktie erneut ein "neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Bgsf-Aktie zeigt sich keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Bgsf-Aktie überverkauft ist, wodurch sie ein "gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt ein neutrales Bild, wodurch die Bgsf-Aktie insgesamt mit "gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand. Aktuell zeigen sich die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Bgsf-Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "gut" bewertet.