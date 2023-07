Die BFS Service GmbH ist neues Mitglied im Deutschen Factoring- Verband e.V.

Berlin (ots) -Der Deutsche Factoring-Verband begrüßt ein neues Mitglied in seinen Reihen: die BFS Service GmbH, spezialisierter Anbieter für Factoring in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Als Tochtergesellschaft der Bank für Sozialwirtschaft AG fokussiert die BFS Service GmbH mit ihrem Angebot ausschließlich die Bedarfe institutioneller Kunden aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Mehr als 1500 Kunden nehmen die Leistungen des Kölner Unternehmens in Anspruch, das in diesem Jahr bis zum 30. Juni 2023 ein Ankaufsvolumen von mehr 760 Millionen Euro verzeichnet hat. Des Weiteren bietet die BFS Service GmbH verschiedene Fort- und Weiterbildungsangebote für Fach- und Führungskräfte sowie Beratungsleistungen an."Wir freuen uns, mit der BFS Service GmbH ein weiteres Unternehmen aus dem Gesundheitswesen im Deutschen Factoring-Verband willkommen heißen zu dürfen", kommentiert Helmut Karrer, Mitglied des Vorstandes, die Neuaufnahme.Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 45 führende Factoring-Institute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächst neben den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seiner Mitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 49. Jahr des Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur BFS Service GmbH finden Sie unter: www.factoring.de und www.bfs-service.de.Pressekontakt:Deutscher Factoring-Verband e.V.Dr. jur. Alexander M. Moseschus, Verbandsgeschäftsführer Behrenstr. 73, 10117 BerlinTelefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656E-Mail: kontakt@factoring.deOriginal-Content von: Deutscher Factoring-Verband e.V., übermittelt durch news aktuell