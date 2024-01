BExcellent Aktie: Das war nicht abzusehen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Bexcellent eine Rendite von -52,33 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 56,58 Prozent darstellt. Der Durchschnitt für diese Branche liegt bei 4,25 Prozent. Im Bereich "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die jährliche Rendite -3,71 Prozent, und Bexcellent liegt aktuell um 48,62 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Bexcellent nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV mit 64,76 insgesamt 103 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 31,86. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bexcellent derzeit überkauft ist, mit einem RSI von 100 Punkten auf 7-Tage-Basis. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird Bexcellent daher im RSI mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,3 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,199 HKD liegt, was eine Abweichung von -33,67 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Bexcellent daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.