BExcellent Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bexcellent als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bexcellent-Aktie ergibt sich ein Wert von 16,67 für den RSI7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und ein Wert von 66,1 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bexcellent aktuell 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -6,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bexcellent von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Bexcellent im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,33 Prozent erzielt, was 56,76 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,43 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -4,24 Prozent, und Bexcellent liegt aktuell 48,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung zu Bexcellent neutral ist. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu der Einstufung "Neutral" für die Betrachtung der Stimmung führt. Daher wird Bexcellent in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.