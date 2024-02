BExcellent Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bexcellent liegt derzeit bei 64, was bedeutet, dass die Börse 64,76 Euro für jeden Euro Gewinn von Bexcellent zahlt. Dies ist 113 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 30 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutral Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Bexcellent liegt bei 49,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 49,23 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.