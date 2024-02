BExcellent Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Bexcellent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche hat Bexcellent in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,94 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -43,9 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -9,04 Prozent gefallen sind. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -4,77 Prozent, was bedeutet, dass Bexcellent um 48,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Underperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Bexcellent in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Bexcellent beträgt 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 1,68 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bexcellent eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bexcellent liegt bei 48,28, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt wird Bexcellent in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einstufung vergeben.