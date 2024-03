BExcellent Aktie: Keine Angst!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass Bexcellent eine neutrale Einschätzung erhält. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, mit kaum identifizierbaren Änderungen. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) klassifiziert die Bexcellent-Aktie ebenfalls als neutral. Der RSI7 beträgt 65,52 und der RSI25 beträgt 54,02, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet ist Bexcellent derzeit überbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 64 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt Bexcellent eine Unterperformance von -55,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -2,81 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite 53,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Bexcellent ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.