BE AB Aktie: Was für ein Plan!

Die Anleger-Stimmung für die Be-Aktie wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der zahlreichen Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren größtenteils neutral. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet leistet einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei der Analyse zeigte die Be-Aktie interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus ergibt sich ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Be-Aktie liegt bei 19,7, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Be-Aktie der letzten 200 Handelstage von 15,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.