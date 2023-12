BE AB Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der Be-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 92,02 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 71,55 SEK liegt, was einer Abweichung von -22,25 Prozent entspricht. Demnach erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 75,67 SEK unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -5,44 Prozent entspricht, und somit wird die Be-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Be aktuell weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Der RSI7 beträgt 30,43 Punkte, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 46,53 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Be insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, weshalb Be eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Be daher mit einer "Neutral"-Einstufung für Sentiment und Buzz bewertet.