BE AB Aktie: Am Scheideweg

Die Aktie von Be wird derzeit mit einem Kurs von 53,3 SEK gehandelt, was einem Rückgang von -12,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -31,4 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Beobachtung der Diskussionen in den sozialen Medien ergibt sich eine mittlere Aktivität, wodurch das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Be in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Be liegt bei 16,98, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI für die Be über einen Zeitraum von 25 Tagen wird bei 56 bewertet, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.