BER-Sprecher: Betrieb am Flughafen läuft wieder regulär

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Störaktion von Klimaaktivisten läuft der Betrieb am Hauptstadtflughafen nach Angaben eines Sprechers wieder ohne größere Probleme. "Wir haben regulären Betrieb. Wir haben keine zusätzlichen Ausfälle. Wir haben auch keine Verspätungen mehr, die auf die Aktion von gestern zurückzuführen sind", sagte Flughafensprecher Jan-Peter Haack am Freitagmorgen. Es gebe noch einige Fluggäste, die gestern nicht hätten fliegen können und nun erst heute starten könnten.

Mitglieder der Protestgruppe "Letzte Generation" hatten am Donnerstag den Betrieb am BER lahmgelegt. Der Betrieb auf Start- und Landebahnen wurde zwischenzeitlich gestoppt. Fünf Starts mussten nach Angaben des Flughafens gestrichen werden. 15 geplante Landungen wurden demnach etwa nach Leipzig und Dresden umgeleitet.

Zur Frage, ob die Aktion Folgen fürs Sicherheitskonzept haben werde, sagte der Flughafensprecher, man werde mit allen beteiligten Partnern sprechen. Dann werde man sich darüber verständigen, ob es Konsequenzen brauche. "Das muss man in aller Ruhe machen."

Mitglieder der "Letzten Generation" hatten in den vergangenen Wochen immer wieder den Straßenverkehr blockiert, sich an Gemälden in Museen festgeklebt und in dieser Woche in der Hamburger Elbphilharmonie an einem Dirigentenpult. Ihr Ziel ist es, öffentliche Aufmerksamkeit auf die Folgen des Klimawandels zu lenken und Politiker zum Handeln aufzufordern. Die Polizei nahm nach der Protestaktion am BER mehrere Menschen in Gewahrsam./kil/DP/mis