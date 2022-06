BER-Chefin: Rund drei Millionen Fluggäste während der Ferien erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Mit rund drei Millionen Fluggästen rechnen die Betreiber am Hauptstadtflughafen BER für die Sommerferien. Der verkehrsreichste Tag werde demnach der Freitag, 8. Juli, sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach am Donnerstag in Schönefeld. "Da erwarten wir rund 80 000 Passagiere." Der bisherige Spitzentag während der Corona-Pandemie war demnach mit 77 000 Passagieren der Karfreitag. Im Schnitt reisen laut von Massenbach aktuell täglich wieder rund 65 000 Menschen über den Flughafen Berlin-Brandenburg.

Zwar sind solche Zahlen vom Vorkrisen-Niveau noch weit entfernt. Trotzdem dürfte es angesichts von weltweiten Personalengpässen bei Fluggesellschaften und Bodendienstleistern sowie steigenden Corona-Inzidenzen auch am BER in diesem Sommer hektisch zugehen - Flugausfälle und Verspätungen nicht ausgeschlossen. "Wir setzen alles daran, um das zu vermeiden", sagte von Massenbach. "Wir sind hier vorbereitet, wir haben sehr viel unternommen."

Mehr als 130 Flughafenmitarbeiter hätten sich gemeldet, um während der Stoßzeiten im Terminal auszuhelfen und Fluggäste bei den Abläufen zu unterstützen. An fast 120 Automaten könnten Passagiere den Check-in-Prozess abkürzen. Die Fluggesellschaft Easyjet biete zudem ab diesem Freitag auch eine Gepäckabgabe am Vorabend des Abflugs an. Bei Lufthansa und Eurowings gibt es diese Möglichkeit schon länger.

Von Massenbach appellierte an die Reisenden, spätestens 2,5 Stunden vor Abflug vor Ort zu sein. "Wir bitten die Passagiere, dass sie gut packen, sich gut vorbereiten", sagte sie./maa/DP/jha