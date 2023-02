BERLIN: CDU-Spitzenkandidat Wegner will schnelle Regierungsbildung

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat sich für ein schnelles Tempo bei der Regierungsbildung in Berlin ausgesprochen. Es müssten sich zwar alle Parteien etwas Zeit nehmen, das Wahlergebnis vom Sonntag ein bisschen sacken zu lassen. "Diese Zeit will ich den anderen Parteien auch gerne geben", sagte Wegner am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. "Nichtsdestotrotz glaube ich, müssen wir in Berlin schnell zur Bildung einer neuen Landesregierung kommen", so der CDU-Landesvorsitzende und Wahlsieger. "Wir haben große Probleme, große Herausforderungen, große Krisen, und die müssen jetzt abgearbeitet werden, schnellstmöglich."

Wegner kündigte an, er werde den Gremien seiner Partei am Montagnachmittag vorschlagen, noch am Abend sowohl die Grünen als auch die SPD zu Sondierungen einzuladen. Der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende beansprucht für die CDU, die neue Berliner Landesregierung anzuführen: "Wir sind klar stärkste Kraft. Die beiden Zweitplatzierten liegen knapp zehn Prozent hinter uns", sagte er. "Das ist einer klarer Regierungsauftrag. Die Berlinerinnen und Berliner haben den Wechsel gewählt."

Berlin sei gespalten in Außenbezirke und Innenstadt, Autofahrer und Fahrradfahrer, Mieter und Vermieter, Alt und Jung. Sein Ziel sei eine stabile Regierung, die die Stadt wieder zusammenführe. "Sie muss wirklich alle im Blick haben und eine Politik für ganz Berlin machen." Wegner setzt dabei bewusst auf eine Zweierkoalition. Im Vergleich zu Dreierbündnissen bringe diese Variante mehr Stabilität, sagte er zur Begründung. "Von daher glaube ich, haben wir da ganz gute Möglichkeiten, auch andere mit ins Boot zu ziehen. Das Entscheidende ist, jetzt Vertrauen aufzubauen, dass man gemeinsam diese Stadt nach vorne bringen will."

Rein rechnerisch haben Schwarz-Grün sowie Schwarz-Rot eine Mehrheit - aber auch die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken./ah/DP/mis