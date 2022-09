BEKANNTGABE VON NEUEN ARBEITSPLÄTZEN BEI DER OFFIZIELLEN DER GALWAY MEDICAL DEVICE COMPANY

Galway, Irland (ots/PRNewswire) -Ankündigung von 100 neuen Arbeitsplätzen und einer zusätzlichen Erweiterung der Niederlassung, um die ehrgeizigen Wachstumspläne voranzutreibenICS Medical Devices, ein führender Anbieter von Katheterdesign- und -herstellungsdienstleistungen, hat heute offiziell seine neue Produktions- und F&E-Einrichtung in Galway eröffnet. Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne zur Schaffung von 100 neuen Arbeitsplätzen und zur Erweiterung der neu eröffneten Anlage um weitere 10.000 Quadratmeter an, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.Leo Varadkar, Tánaiste und Minister für Unternehmen, Handel und Beschäftigung, begrüßte die Ankündigung: „Diese Ankündigung von ICS Medical Devices ist ein großer Gewinn für Galway und für Irland insgesamt. Wir haben uns inzwischen als führendes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften etabliert und genießen einen guten Ruf für Spitzenleistungen und Innovation. Wir sehen das nicht als selbstverständlich an und werden weiterhin hart daran arbeiten, die besten Investitionen in alle Teile des Landes zu bringen. Diese Expansion und die Pläne von ICS Medical Devices, noch weiter zu investieren, sind fantastisch. Ich bin zuversichtlich, dass das Team Top-Talente finden wird, um die geplanten 100 neuen Stellen zu besetzen, und auch alle weiteren, die auf dem Weg dorthin entstehen. Herzlichen Glückwunsch an Seamus und das gesamte Team. Ich wünsche Ihnen allen noch viele weitere Jahre des Erfolgs und des WachstumsICS Medical Devices zog im Mai 2022 in sein neues Werk ein und verdoppelte damit seine Kapazität, um einen wachsenden internationalen Kundenstamm zu bedienen. Im Jahr 2022 verzeichnete das Unternehmen ein anhaltendes Wachstum und plant nun, 100 neue Mitarbeiter einzustellen und in den weiteren Ausbau der Anlagen zu investieren, wodurch ICS in die Lage versetzt wird, die ständig steigende Kundennachfrage zu bedienen.„Unser Ziel ist es, für innovative Start-up-Unternehmen im Bereich der Medizintechnik in ganz Europa, Asien, dem Nahen Osten und den USA zum Anbieter erster Wahl für Design-, Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen zu werden", so Seamus Fahey, CEO und Gründer von ICS Medical Devices. „Die heutige offizielle Eröffnung unserer neuen Einrichtung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Verwirklichung dieser Vision. Wir planen nun, unsere Wachstumsdynamik zu beschleunigen, indem wir unser Team, unsere Kapazitäten und unsere Fähigkeiten erheblich erweitern. Wir freuen uns darauf, neue und bestehende Kunden zu bedienen und neue Teammitglieder in unserer erstklassigen Einrichtung willkommen zu heißen"Die neue Anlage von ICS Medical Devices wurde offiziell von Leo Clancy, CEO von Enterprise Ireland, eröffnet. Er kommentierte die Ankündigung mit den Worten: „ICS Medical Devices ist ein hervorragendes irisches Unternehmen, das innovative Lösungen anbietet, die es seinen Kunden ermöglichen, Fortschritte in der Kathetertechnologie zu erzielen. Wir von Enterprise Ireland sind stolz darauf, die Wachstumsdynamik und die globalen Ambitionen des Unternehmens seit seiner Gründung vor nur drei Jahren unterstützt zu haben. Die Stärkung der regionalen Unternehmensentwicklung ist ein zentrales Anliegen von Enterprise Ireland, und wir begrüßen die heute angekündigten ehrgeizigen Expansionspläne, durch die 100 hochwertige neue Arbeitsplätze in Galway entstehen werden."ICS Medical Devices arbeitet mit innovativen, neu gegründeten Medizintechnikunternehmen zusammen, um Nischen- und bahnbrechende Kathetertechnologien für die minimalinvasive Medizin zu entwickeln. Das Unternehmen hat sich weltweit einen guten Ruf als reaktionsschneller Partner für die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Kathetern erworben, die für eine Reihe bahnbrechender medizinischer Eingriffe wie strukturelle Herz-, neurovaskuläre und endovaskuläre Therapien erforderlich sind.ICS Medical Devices, beschrieben als "Irlands nächstes Medizintechnikunternehmen to watch (https://www.siliconrepublic.com/start-ups/ics-medical-devices-galway-medtech)" hat bereits mit der Rekrutierung neuer Teammitglieder begonnen und plant, sein bestehendes Team von über 70 Mitarbeitern um Positionen in den Bereichen Technik, Forschung und Entwicklung sowie Produktion zu erweitern.Die für 2023 geplante Erweiterung der Produktionsfläche wird den bestehenden Betrieb um zusätzliche Produktions- und Reinraumflächen erweitern. Im Rahmen dieser kontinuierlichen Expansion wird ein neues Kundeninnovationszentrum eröffnet, das fachliche Unterstützung bei der Entwicklung von minimalinvasiven Kathetern bietet, die Operationen deutlich sicherer und verträglicher machen.Das Unternehmen plant außerdem, seine Katheterkapazitäten um neue Technologien zu erweitern, die es den Kunden ermöglichen, Fortschritte in der Medizin zu erzielen.Über ICS Medical DevicesICS Medical Devices arbeitet mit internationalen Medizintechnikunternehmen bei der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Kathetern, Zugangsschleusen, Ballonkathetern, Ventileinführsystemen und Stenteinführsystemen zusammen. ICS Medical ist ein Kunde von Enterprise Ireland und wird im Rahmen des High Potential Start Up-Programms unterstützt www.icsmedical.com