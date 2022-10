BEKANNTGABE: ERKLÄRUNG DER MULTI-COLOR CORPORATION ZUM DATENSCHUTZVORFALL

Batavia, Ohio (ots/PRNewswire) -BATAVIA, Ohio, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Bei Multi-Color Corporation („MCC") schätzen wir unsere Kunden und Mitarbeiter und wissen, wie wichtig der Schutz personenbezogener Daten ist. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Am 29. September 2022 entdeckte MCC, dass eine dritte Partei unbefugten Zugang zu unserer Informationstechnologieumgebung hatte. Als Reaktion darauf hat MCC sofort Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um der Bedrohung zu begegnen, und ein externes Notfallteam engagiert, um unsere Wiederherstellungsbemühungen zu beschleunigen. Wir haben das Federal Bureau of Investigation und andere in- und ausländische Aufsichtsbehörden in den Ländern, in denen MCC tätig ist, darunter die Datenschutzbehörden in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in Australien, proaktiv informiert.Zu den MCC-Dateien und -Aufzeichnungen, die durch diesen Cybersicherheitsvorfall kompromittiert wurden, gehörten sensible „HR-Daten", wie z. B. Personalakten und Informationen über die Anmeldung zu unseren Leistungsprogrammen. Basierend auf den von uns ergriffenen Maßnahmen und Aktionen gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass personenbezogene Daten, die Gegenstand dieses Cybersicherheitsvorfalls waren, missbraucht wurden oder in Zukunft missbraucht werden.Aus Gründen der Vorsicht bietet MCC für derzeitige und ehemalige Mitarbeiter (und deren unmittelbare Familienangehörige), die von diesem Vorfall betroffen sind, kostenlose Dienste zur Kreditüberwachung und zum Schutz vor Identitätsdiebstahl an. Wenn Sie ein ehemaliger Mitarbeiter von MCC oder ein Begünstigter eines MCC-Leistungsprogramms sind, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um festzustellen, ob Sie berechtigt sind, sich für unsere kostenlosen Dienste zur Kreditüberwachung und zum Schutz vor Identitätsdiebstahl anzumelden.Bitte beachten Sie, dass MCC im Allgemeinen keine sensiblen personenbezogenen Daten unserer Kunden oder Lieferanten speichert, und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise darauf, dass solche personenbezogenen Daten in diesen Vorfall verwickelt waren. Wenn Sie ein Kunde oder Lieferant von MCC sind und glauben, dass wir Ihre sensiblen persönlichen Daten speichern, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.Wir haben ein spezielles Call Center eingerichtet, um Ihre Fragen zu diesem Vorfall zu beantworten, darunter auch, wie Sie sich für unsere kostenlosen Dienste zur Kreditüberwachung und zum Schutz vor Identitätsdiebstahl anmelden können. Für Einwohner der Vereinigten Staaten: Wenden Sie sich an 888-291-2363, erreichbar von Montag bis Freitag, 9:00 bis 21:00 Uhr EST. Für Personen, die nicht in den Vereinigten Staaten wohnen: Kontaktieren Sie +44(0)330 053 3818, wir sind jederzeit erreichbar. Wir haben auch eine spezielle Website zu diesem Vorfall eingerichtet, darunter eine Rubrik mit häufig gestellten Fragen (FAQ), die Sie unter https://www.mcclabel.com/en/data-security-notice finden.Multi-Color Corporation, 4053 Clough Woods Drive, Batavia, OH 45103.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bekanntgabe-erklarung-der-multi-color-corporation-zum-datenschutzvorfall-301662477.htmlOriginal-Content von: Multi-Color Corporation, übermittelt durch news aktuell