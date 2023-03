BEG Solutions Gruppe: Wie drei Marketing-Profis aus Bruchsal Werbung neu denken

Bruchsal (ots) -Unter der Führung von Michel-Enrique Bello Bermudez, Simon Eisemann und Robin Günther unterstützt die BEG Solutions Gruppe Handwerks-, Bau- und Industriebetriebe aber auch Selbständige und Dienstleister ganzheitlich in den Bereichen Digitalisierung, Marketing, Branding und Recruiting. Das Besondere daran: Durch die Unterteilung in die drei Tochterfirmen "Fachkräfte für Handwerker", "SAIMENART" und "TV4ALL" kann die BEG-Gruppe in jedem Bereich echte Expertise bieten, ohne externe Dienstleister heranziehen zu müssen.Handwerk, Bau und Industrie stehen derzeit vor großen Problemen, die vielen Betrieben beinahe unüberwindbar scheinen. Während einerseits Handwerker immer gebraucht werden, fehlen fast überall die Fachkräfte, um mit der Flut an Aufträgen mitzuhalten. Zusammen führen diese Faktoren zu einer äußerst prekären Lage: Da die Betriebskosten fortwährend steigen, drohen Umsatzeinbußen, die Betriebe wirtschaftlich zu ruinieren. Für Michel-Enrique Bello Bermudez, Simon Eisemann und Robin Günther von der BEG Solutions Gruppe ist der Fall klar: Anstelle von Einzelmaßnahmen muss eine ganzheitliche Lösung her. Und genau das bieten die Experten mit ihrer BEG Solutions Gruppe, bestehend aus den Tochterfirmen "Fachkräfte für Handwerker", "SAIMENART" und "TV4ALL"."Traditionelle Methoden wie die Mitarbeitersuche über Stellenportale können den Betrieben nicht länger weiterhelfen", betonen die Experten. "Da viele Geschäftsführer mit dem Themenbereich Digitalisierung nicht vertraut sind, fällt es ihnen jedoch schwer, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen." An dieser Stelle setzt das Angebot der BEG Solutions Gruppe an: Indem sie Betriebe dabei unterstützen, sich als überzeugende Arbeitgeber und verlässliche Dienstleister zu vermarkten, helfen Michel-Enrique Bello Bermudez, Simon Eisemann und Robin Günther Unternehmen dabei, ihr volles Potenzial freizusetzen.All-Inclusive-Angebot ohne Allrounder? - "Das geht!", sagt die BEG Solutions GruppeDie größte Stärke der BEG Solutions Gruppe besteht in ihrer Arbeitsweise. Statt Allrounder für alle Aspekte des Marketings zu beschäftigen, haben die Gründer sich dafür entschieden, die einzelnen Arbeitsbereiche als Tochterunternehmen auszugliedern. "Beim Arztbesuch ist es im Prinzip die gleiche Situation", erklärt Robin Günther. "Wenn jemand krank ist, geht er auch zuerst zum Allgemeinmediziner, um eine Diagnose zu erhalten. Dieser überweist ihn dann zu den Spezialisten, die ihm am besten helfen können. Wir machen in Bezug auf Marketing genau dasselbe."Konkret bedeutet dies, dass die BEG Solutions Gruppe ihren Kunden nach der Bestandsaufnahme stets das optimale Paket aus Leistungen ihrer Tochterfirmen schnürt. Dabei übernehmen die drei Geschäftsführer die Leitung aller Projekte und bringen ihre Expertise gekoppelt mit ihrem Branchenwissen optimal ein. "Durch unseren Bezug zur Branche und das Feedback unserer Kunden wissen wir genau, welche Probleme Unternehmer beschäftigen", erklärt Michel-Enrique Bello Bermudez. "Dadurch können wir ihnen exakt die Lösungen bieten, die sie brauchen."Nach einer Erstberatung durch die Projektleitung, in der die grundlegende Strategie geklärt wird, übernehmen die Spezialisten der Tochterunternehmen die einzelnen Aspekte des Projekts. "Wir beschäftigen in jedem Bereich Experten, die wir nach Bedarf zuschalten können", so Simon Eisemann. "So kommen wir komplett ohne Allrounder oder externe Dienstleister aus und können trotzdem ein umfangreiches Leistungspaket anbieten.""Fachkräfte für Handwerker", "SAIMENART" und "TV4ALL" - das Spezialisten-Netzwerk der BEG Solutions GruppeDie einzelnen Sub-Unternehmen der BEG Solutions Gruppe zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nahtlos ergänzen. So löst die Agentur "Fachkräfte für Handwerker" durch Online-Marketing Personalprobleme in Industrie- und Handwerksbetrieben. Mit einem Verfahren, das die Gründer als "Bewerbermaschine" bezeichnen, sorgt das Unternehmen planbar und zuverlässig dafür, dass mehr Bewerbungen eingehen. "Anders als bei Stellenanzeigen in Zeitungen oder auf Jobportalen ist es auf Social Media sehr gut möglich, datengesteuert zu arbeiten. Dadurch können wir die Zielgruppe präzise ansprechen und auch passive Bewerber mitnehmen", erläutert Robin Günther.Will ein Betrieb darüber hinaus seinen Wiedererkennungswert in der Region steigern, kann die BEG-Gruppe auch damit dienen - "TV4ALL" nennt sich das verantwortliche Tochterunternehmen. "Das Fernsehen bietet eine attraktive Chance, mit relativ geringen Mitteln lange präsent zu bleiben", so Michel-Enrique Bello Bermudez. Dabei können sich die Experten der BEG Solutions Gruppe auf einen engen Draht zu ProSieben verlassen, der es ihren Kunden ermöglicht, sich schnell eine Präsenz im Regionalfernsehen aufzubauen.Damit die Marketing-Maßnahmen erfolgreich sind, sind jedoch auch überzeugendes Bild- und Videomaterial sowie ein umfassendes Branding in Form der Website oder auch des Briefkopfes erforderlich. Dies zu erstellen und zu realisieren, ist die Aufgabe von "SAIMENART", dem dritten Sub-Unternehmen der BEG-Gruppe. Als Full-Service-Agentur für Artwork, Fotos, Videos und Branding verfügt das Unternehmen über eigene Fotografen und Videografen, die hochwertige Inhalte für Websites, Social-Media-Auftritte und Marketing-Kampagnen aller Art erstellen.BEG Solutions Gruppe: Individuell, ganzheitlich, transparentIm Fokus der Zusammenarbeit mit den Experten der BEG Solutions Gruppe steht Transparenz. "Wir beginnen jede Zusammenarbeit mit einem kostenlosen Erstgespräch, in dem wir unseren Kunden von vornherein sagen, was möglich ist und welche Mittel sie dafür aufbringen müssen", schildert Simon Eisemann. "Danach können sie selbst entscheiden, ob sich das Investment lohnt."Diese Herangehensweise hat sich für die BEG-Gruppe bewährt: Seit der Unternehmensgründung können Michel-Enrique Bello Bermudez, Simon Eisemann und Robin Günther auf über 200 erfolgreiche Projekte zurückblicken. Robin Günther erklärt: "Viele wirklich exzellente Unternehmen sind nicht da, wo sie sein könnten. Sie wollen Ihr Unternehmen durch effektives, datengesteuertes Marketing voranbringen? Die BEG Solutions Gruppe hilft Ihnen dabei, das volle Potenzial Ihres Unternehmens zu entfalten! Melden Sie sich jetzt bei Michel-Enrique Bello Bermudez, Simon Eisemann und Robin Günther und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!