BDO Unibank Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Bdo Unibank schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 136,73 Prozentpunkte (2,12 % gegenüber 138,85 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bdo Unibank liegt der RSI7 aktuell bei 18,72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 36,11, was bedeutet, dass Bdo Unibank weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bdo Unibank eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Bdo Unibank daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,4 ist die Aktie von Bdo Unibank auf Basis der heutigen Notierungen 26 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bewertet werden (16,68). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut".