BDO Unibank Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Das Anleger-Sentiment für die Bdo Unibank wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Bdo Unibank.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bdo Unibank derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,23 USD, während der Kurs der Aktie bei 25,22 USD liegt, was einer Abweichung von +4,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 23,14 USD weist eine Abweichung von +8,99 Prozent auf, was die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert klassifiziert.

Auf fundamentalere Ebene wird die Bdo Unibank im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,53 im Vergleich zum Branchen-KGV von 15,6, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bdo Unibank aktuell als überverkauft gilt, mit einem RSI von 11,59 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 41, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung als "Gut".