BDO Unibank Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Bdo Unibank liegt der RSI bei 6,51, was ihn als "Gut" einstuft. Auch der RSI25, der sich auf 48,98 beläuft, deutet auf eine "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen hin. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert unterstützen diese Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bdo Unibank niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die Bdo Unibank auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 24,28 USD, während der Aktienkurs bei 23,745 USD - also 2,2 Prozent darüber - liegt. Auch der GD50 von 23,02 USD weist auf eine Abweichung von +3,15 Prozent hin, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".