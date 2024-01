BDO Unibank Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

Die Bdo Unibank wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 24,23 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (25,22 USD) um +4,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 23,14 USD zeigt eine Abweichung von +8,99 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Bdo Unibank als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,53 im Vergleich zum Branchen-KGV von 15,6, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Bdo Unibank derzeit bei 2,35 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,97 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -136,62 Prozent zur Bdo Unibank-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass über die Bdo Unibank in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgekommen sind. Aus diesem Grund wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.