BCI Aktie: Der absolute Knall!

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen neben harten Fakten auch die "weichen" Faktoren eine Rolle, zu denen unter anderem die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz gehört. Im Fall von New Amante ergibt sich hierbei ein neutraler Eindruck. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigte sich kaum eine Veränderung im Stimmungsindex, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen an, dass die New Amante-Aktie weder über- noch unterbewertet ist. Somit erhält sie auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf New Amante. Somit ergibt sich auch hier eine neutrale Bewertung.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33,5, was einem Abstand von 7 Prozent zum Branchen-KGV von 31,44 entspricht. Daher erhält New Amante auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von New Amante.

