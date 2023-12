BCI Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Derzeit wird die New Amante-Aktie als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33. Dies bedeutet, dass die Börse 33,5 Euro für jeden Euro Gewinn von New Amante zahlt, was 8 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 30. Daher wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal zur Anlegerstimmung wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die allgemeine Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht erhält die New Amante-Aktie gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist auf eine positive Abweichung von +17,07 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

