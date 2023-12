BCI Aktie: Jetzt knallt es!

Die Dividendenrendite von New Amante liegt im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeit bei 0 %, was 5,77 Prozentpunkte unter dem Durchschnittswert von 5,77 % liegt. Dies führt zu einem niedrigeren Ertrag und einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von New Amante wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für New Amante zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 50 Punkten an, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 53,45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Amante liegt bei 33, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.