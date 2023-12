BCI Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die New Amante-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,81 HKD gehandelt, was zu einer positiven Einstufung führt, da der Aktienkurs mit 1,02 HKD um +25,93 Prozent über diesem Wert liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,03 HKD, was einer Differenz von -0,97 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von New Amante als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 33,5 insgesamt 7 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 31,25 im Segment "Hotels, Restaurants und Freizeit". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die New Amante-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 50 liegt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt mit einem Wert von 51,02 eine neutrale Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSIs.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen sowie in den Kommentaren zu New Amante war neutral, was zu einer entsprechenden Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die New Amante-Aktie hinsichtlich der Stimmung neutral eingestuft werden muss.