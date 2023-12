BCI Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die New Amante Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27%. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Anleger-Sentiment für die Aktie wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um New Amante. In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33,5, was einen Abstand von 7% gegenüber dem Branchen-KGV von 31,44 ergibt. Auf dieser Grundlage wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgegeben. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis als neutral bewertet. Daher erhält die New Amante Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

