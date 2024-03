BCE Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "BCE":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Bce-Aktie in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Auch die Themen rund um den Wert wurden positiv diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Bce-Aktie wird als "Neutral" eingeschätzt, mit 3 Gut, 7 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel wird bei 54,55 CAD angesiedelt, was eine künftige Performance von 13,2 Prozent ergeben würde. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Gut".

Das KGV beträgt aktuell 14,59 und liegt damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was Bce als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung hat sich laut Analyse in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.