BCE Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Bce verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,13 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Bce um 10,21 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 6,47 Prozent, wobei Bce aktuell 13,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Redaktion hat zudem 6 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Dividende von Bce beträgt 7,37 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 115,11 % in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" niedriger ist. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 17,11 ist das KGV von Bce deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 30,25, was einer Unterbewertung um 43 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.