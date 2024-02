BCE Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "BCE":

Der Aktienkurs von Bce wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor betrachtet. Dabei ergibt sich eine Rendite von -5,9 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 2,01 Prozent, wobei Bce mit 7,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen für die Bce-Aktie abgegeben, wobei 3 Einstufungen als "Gut", 7 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat ergaben qualifizierte Analysen 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben eine mögliche Steigerung der Aktie um 8,8 Prozent vom letzten Schlusskurs (50,14 CAD) ausgehend, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Bce von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Bce mittlerweile 56,08 CAD, während die Aktie selbst bei 50,14 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,59 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 53,75 CAD, was zu einem Abstand von -6,72 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Diskussionen über Bce in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häufen sich negative Meinungen und Themen rund um den Wert. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In diesem Zeitraum lassen sich auch neun Handelssignale ermitteln, davon 4 "Gut"- und 5 "Schlecht"-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Bce bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.