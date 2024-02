BCE Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren wie Umsatz und Gewinn ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung und dem Buzz in den Medien und im Netz. In Bezug auf Bce zeigt die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bce für diese Faktoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal eine "Gut"-Einschätzung, 7 mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0 mal eine "Schlecht"-Einschätzung für Bce abgegeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In den letzten 30 Tagen ergab sich eine ähnliche Einschätzung, nämlich 3 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 6,54 Prozent und ein mittleres Kursziel von 54,55 CAD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bce im Vergleich zum Branchendurchschnitt weniger aus, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bce, mit acht positiven und sechs negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Die Stimmungsanalyse und die Häufung von Kaufsignalen führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Bce in Bezug auf die weichen Faktoren eine "Schlecht"-Einschätzung, während die Analysten eine "Neutral"-Bewertung abgeben.