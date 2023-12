BCE Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "BCE":

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Es zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Bce-Aktie erhält daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie der Bce liegt bei 57,72 CAD, was zu einer negativen Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 51,64 CAD liegt und somit einen Abstand von -10,53 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich allerdings ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Relative Strength Index: Der RSI zeigt an, dass Bce überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt jedoch im neutralen Bereich, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Bce-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt 7,37 Prozent und liegt damit 116,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Bce-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die Analysen einen eher negativen Trend für die Bce-Aktie.