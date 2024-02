BCE Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "BCE":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bce beträgt das aktuelle KGV 17. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt ein KGV von 38. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Bce daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Bce besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch bekommt Bce insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenpolitik von Bce schneidet im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" schlecht ab, da das Unternehmen niedrigere Dividenden auszahlt als der Branchendurchschnitt (7,06 % gegenüber 49,71 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI-Wert der Bce liegt bei 73,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 65,36 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Bce-Aktie.