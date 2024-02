BCEPref AI Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Dividendenrendite von Bce liegt bei 7,06 %, was 42,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 49,71 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branchenmitte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine geringe Aktivität für die Aktie von Bce. Die Diskussionsintensität war niedrig, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Bce als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 7-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Bce vergeben, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 3 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das aktuelle Kursziel von 51,2 CAD wird mit einem erwarteten Wachstum von 6,54 % bewertet, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt wird Bce von institutionellen Analysten als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt für Bce bei 37,31 Punkten auf 7-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 69,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Bce-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.