BCEPref AI Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Bce-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 57,5 CAD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 51,49 CAD, was einem Unterschied von -10,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 53,1 CAD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe diesem Wert (-3,03 Prozent) eine eher neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite liegt bei 7,37 Prozent, was jedoch 96,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Bce-Aktie eine Rendite von -7,13 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In Bezug auf die mittlere Rendite der Branche von 3,21 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Bce jedoch mit 10,34 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse gilt die Bce-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,11 insgesamt 42 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 29,35 im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.