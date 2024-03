BCEPref AI Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse der Bce-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 54,77 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 48,19 CAD liegt, was einer Abweichung von -12,01 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 52,47 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,16 Prozent entspricht. Somit erhält die Bce-Aktie charttechnisch gesehen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, wodurch eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Bce derzeit eine Dividendenrendite von 7,06 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 49,99 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält die Bce-Aktie aufgrund der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, Sentiment und Buzz sowie der Dividende eine Gesamtbewertung von "Schlecht".