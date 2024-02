BCEPref AI Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die kanadische Telekommunikationsfirma Bce hat eine Dividendenrendite von 7,06 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,71 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

In der Diskussion in den sozialen Medien zeigen sich die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bce. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

Die Analysten haben für Bce in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 7-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die jüngsten Analysen ergeben ein Gesamturteil von "Neutral". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 6,54 % auf Basis des aktuellen Kurses von 51,2 CAD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Bce weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI führt.

Insgesamt erhält Bce sowohl von Analysten als auch im Hinblick auf die Dividendenrendite eine "Neutral"-Bewertung.