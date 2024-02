BCEPref AI Aktie: So schnell kann es gehen

Die kanadische Telekommunikationsfirma Bce schüttet eine Dividendenrendite von 7,06 % aus, was 42,65 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 49,71 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Analystenurteile für Bce zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 7 Mal die Einschätzung "Neutral" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im vergangenen Monat gab es 3 Mal die Einschätzung "Gut", 6 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Daraus ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 6,54 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 51,2 CAD und geben ein mittleres Kursziel von 54,55 CAD an, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Bce weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 geben eine "Neutral"-Bewertung für den Titel.

In Social Media zeigen sich die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Bce. Die Stimmungsanalyse erhält daher eine "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die Optimierungsprogramme, die vorwiegend positive Handelssignale berechnet haben.

Insgesamt erhält Bce von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.