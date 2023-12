BCEPref AI Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Brookfield Renewable":

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Bce in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Bce nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bce-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 85,23, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,11 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bce aktuell bei 57,76 CAD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 51,78 CAD liegt. Dieser Abstand von -10,35 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 53,15 CAD, was einer aktuellen Differenz von -2,58 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal für die Bce-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bce bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,3 als unterbewertet angesehen werden kann. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

