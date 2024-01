BCEPref AF Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bce-Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI-Wert liegt bei 1,23. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividende liegt Bce mit einer Ausschüttung von 7,37 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 115,11 % der Diversifizierten Telekommunikationsdienste niedriger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund einer Differenz von 107,74 Prozentpunkten.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Bce durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Bewertung in den letzten zwei Wochen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen. Insgesamt lässt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung zu. Die Redaktion hat außerdem 6 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.