BCEPref AF Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Telekommunikationsgesellschaft Bce hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 7,06 % erzielt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 49,99 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Sentiment und Buzz rund um Bce haben ebenfalls zu einer negativen Stimmung geführt, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet.

Im Branchenvergleich hat Bce in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,64 % erzielt, was eine Underperformance von -12,17 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Telekommunikationsdienste" hat Bce jedoch eine Überperformance von 5,4 % erzielt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bce-Aktie sowohl auf kurze als auch auf längere Sicht als "überkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,73 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 75,76 Punkten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Bce-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz, des Branchenvergleichs und des Relative Strength Index mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.