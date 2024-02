BCEPref AF Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bce liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 37,31 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 69,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Bce eine Rendite von 7,06 % aus, was 42,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 49,71 %. Daher wird der Ertrag als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Wortbeiträge bei Bce nur gering ist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls nahezu unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -8,24 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 53,41 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Bce für den RSI, die Dividende, das Sentiment und Buzz sowie die technische Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.