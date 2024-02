BCEPref AF Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Analystenbewertung für Bce weist auf eine neutrale Einschätzung hin. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 3-mal als gut und 7-mal als neutral bewertet, während keine schlechte Bewertung vergeben wurde. Langfristig gesehen erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Im vergangenen Monat wurde die Aktie 3-mal als gut, 6-mal als neutral und 0-mal als schlecht eingestuft, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 6,54 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 54,55 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Bce-Aktie in den letzten Monaten gering war. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine schlechte Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird daher die Bce-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Bce liegt auf 7-Tage-Basis bei 37,31 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 69,16 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In einem Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Bce im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Telekommunikationsdienste" überdurchschnittlich ist. Die Rendite von -5,9 Prozent liegt mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 8,91 Prozent jedoch deutlich darunter. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.