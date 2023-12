BCEPref AF Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Bce insgesamt 10 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Analysten haben kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben, wobei die durchschnittliche Empfehlung für Bce aus dem letzten Monat ebenfalls "Neutral" ist. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 56,88 CAD, was ein Aufwärtspotential von 9,84 Prozent ergibt. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. Insgesamt erhält Bce eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,13 Prozent erzielt, was 10,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt -4,7 Prozent, und Bce liegt aktuell 2,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Bce liegt aktuell bei 7,37 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat einen Wert von 123,87, wodurch sich eine Differenz von -116,51 Prozent zur Bce-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bce liegt bei einem Wert von 17, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Bce damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.