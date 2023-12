BCEPref AF Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Bce-Aktie zeigt momentan eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 103,91 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bce-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 57,42 CAD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 52,17 CAD, was zu einer negativen Abweichung von 9,14 Prozent führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 53,11 CAD ergibt eine ähnliche Bewertung und führt zu einem insgesamt "Neutralen"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 10 Analysten zeigt, dass die durchschnittliche Bewertung der Aktie "Neutral" ist, wobei 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen vorliegen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 9,21 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt und zu einer insgesamt "Neutralen"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Telekommunikationssektor hat die Bce-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,13 Prozent erzielt, was 9,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 3,21 Prozent, wobei die Bce-Aktie aktuell 10,34 Prozent darunter liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.