BCEPref AC Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Bce-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 55,8 CAD, während der aktuelle Kurs bei 51,2 CAD liegt, was einer Abweichung von -8,24 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 53,41 CAD, was zu einer Abweichung von -4,14 Prozent führt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Bce. In den letzten Tagen gab es acht positive und sechs negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Bce daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in Richtung "Gut" zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Bce von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Bce-Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Bce für diesen Faktor ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Bce mit einer Rendite von -5,9 Prozent um mehr als 14 Prozent darüber. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,01 Prozent, wobei Bce mit 8,91 Prozent deutlich darunter liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.